Ces commerces qui ont la main lourde sur les "forfait covid"

Depuis le déconfinement, les clients constatent que les prix ont augmenté chez les commerçants. Dans les salons de coiffure, la coupe est plus chère qu'avant. Une hausse que les gérants trouvent juste, car ils doivent payer des charges supplémentaires comme les masques ou les produits désinfectants. Du côté des consommateurs, cette répercussion sur les prix est généralement acceptée tant qu'elle reste raisonnable. Dans d'autres commerces, les frais sont effectivement plus lourds.



