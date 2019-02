VIDÉO - Chandeleur : pourquoi on fait des crêpes aujourd'hui (et les astuces pour les réussir)

Une fête chrétienne



Il aura fallu attendre le Ve siècle pour que le pape Gélase Ier fasse rentrer ces rites païens dans le giron de l'Eglise. L'évêque de Rome supprime la fête païenne des Lupercales et organise à la place des processions aux chandelles représentant Jésus comme la lumière du monde. Les cierges sont bénis ce jour là et les fidèles sont invités à les rapporter chez eux pour protéger leur foyer.





Mais alors pourquoi manger des crêpes ? Rondes et dorées, elles évoquent le soleil et les jours qui s'allongent de plus en plus vite. La fin de l'hiver est aussi l'époque des premières semences. La farine utilisée pour réaliser les galettes était quant à elle un symbole de prospérité pour l'année qui commençait.