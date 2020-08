Les solutions des maires pour réinstaller des distributeurs de billets dans leur communes

Les distributeurs de billets se font de plus en plus rares en France. D’après un rapport de la Banque de France du 30 juillet dernier, leur nombre a diminué de 4,1 % en 2019, pour tomber à 50.316 au total. Les communes de plus de 10.000 habitants sont les plus touchées par cette baisse. A Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, retirer de l’argent dans le bourg du village est désormais devenu un luxe.

Depuis 15 ans, les riverains se battent pour l’obtention d’un distributeur. C’est désormais chose faite. Ainsi, un point de retrait de billets a été inauguré en grande pompe par la mairie. "C’est le début d’un grand combat pour garder les services dans nos communes" se félicite Joël Masseron, maire sans étiquette de de cette ville d'Ille-et-Vilaine.