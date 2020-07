Comment le Bas-Rhin use des chèques-vacances pour relancer le tourisme ?

Les chèques-vacances sont indispensables pour profiter de l'été en famille. Ce carnet équivaut à 100 euros, à dépenser dans tout le pays, est attribué à plus de 60 000 familles en fonction du nombre d'enfants et des revenus du foyer. Mais certaines régions n'hésitent pas à bonder la somme à condition de la dépenser sur place. C'est notamment le cas à Strasbourg (Bas-Rhin). Un levier pour relancer le tourisme local et surmonter la crise sanitaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.