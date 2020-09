Comment les magasins de "hard discount" sont-ils devenus incontournables sur le marché français ?

C'est une tendance qui se confirme, le développement du "hard discount". Ces enseignes, plus populaires que jamais, ont mis au point un modèle économique qui leur permet de conquérir de nouveaux clients avec des produits d'appel à des prix imbattables. Elles sont désormais les concurrentes numéro un de nos grandes surfaces traditionnelles. C'est le cas d'Action. Arrivée dans l'Hexagone il y a à peine huit ans, l'enseigne compte déjà plus de 500 magasins.



