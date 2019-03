Comment voyager sans argent (ou presque) : des astuces et un état d'esprit

Justement, mis à part l'accueil chez l'habitant, où dormir ?

Pour s'héberger, les plus aventuriers peuvent dormir dans la nature. Camping sauvage, tente, hamac, tarp (NDLR : bâche tendue pour se protéger du vent et de la pluie), belle étoile... toutes ces techniques le permettent. Cependant, la plupart du temps, il est demandé de ne pas faire de feu, de ne pas laisser de traces et de lever le camp dès le matin. Installez-vous à l'abri des regards et évitez les propriétés privées, à moins d'y être autorisé.





Si vous préférez dormir chez l'habitant, il existe des réseaux d'hospitalité tel que le couchsurfing qui permettent de trouver des hôtes vous recevant gratuitement. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez toquer directement à la porte des gens. Il vous faudra alors savoir partager votre projet et votre démarche.





Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de dormir gratuitement chez les gens, le principe de l'accueil contre du travail, ou Wwoofing, peut vous convenir (NDLR : acronyme de World-Wide Opportunities on Organic Farms, principaux sites : Wwoof.net, Woofinternational.org). Cela consiste à être hébergé et nourri en échange d'une aide à la ferme ou au jardin.





Y a-t-il des solutions plus adaptées aux familles ?

Oui, l'échange de maisons peut très bien correspondre à leurs attentes. Par exemple, si vous vivez à Paris et que vous rêvez de voyager en Australie, vous contactez via un site internet des personnes qui vivent là-bas afin d'échanger votre logement pendant la durée de vos vacances. (NDLR : Homeexchange.fr, Lovehomeswap.fr, Intervac.fr par exemple, accès gratuit aux annonces mais inscription payante pour concrétiser l'échange. Comptez par exemple autour de 85 à 130 euros pour une formule basique à l'année).





Cette solution présente également l'avantage de vous faire découvrir la façon de vivre sur place, avec éventuellement un accueil par les voisins quand ils sont prévenus et partants pour le faire.