Commerce : peut-on décaler le Black Friday ?

Le Black Friday est la journée de l'année pour se ruer vers les bonnes affaires et les promotions. La livraison, la logistique, la publicité, tout est prévu en amont. Et même compte tenu du confinement cette année 2020, les grandes enseignes sont déjà prêtes. Le gouvernement vient bousculer ce calendrier et souhaite que cet immense événement commercial soit décalé. Il estime que "le week-end du 27, 28 et 29 novembre n'est pas opportun pour une opération promotionnelle de cette ampleur, compte tenu de la situation sanitaire".



Cette déclaration politique est censée rassurer les petits commerçants. Cependant, elle risque de ne pas être suivie, car contrairement au solde le gouvernement ne peut pas empêcher les marques de pratiquer des remises importantes à l'occasion du Black Friday. Dans la principale rue marchande de Bordeaux, les commerçants sont sceptiques sur ce possible report. Par ailleurs, les clients français risquent se détournent vers des sites internet étrangers. Enfin, si le Black Friday est décalé, le secteur du commerce en ligne redoute un embouteillage avec les commandes de Noël.