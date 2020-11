Confinement : certains rayons des supermarchés vont devoir fermer

Dans une grande surface, le rayon livre est fermé depuis samedi. Et à partir de mardi, juste à côté, ce sera le cas aussi pour les rayons jeux vidéo et DVD ainsi que ceux des jouets. Les clients peuvent encore y accéder contrairement aux rayonnages d'un autre magasin spécialisé dans la galerie marchande, forcé de faire du drive. Ce lundi, certains se sont donc dépêchés de faire leurs achats.



En plus de la culture et des jouets, les articles textiles seront aussi inaccessibles en grande surface à partir de mardi. Les électroménagers, la décoration, les bijoux ainsi que les fleurs le seront également. Quant aux produits essentiels, ils regroupent l'alimentation, les boissons, la presse, les produits d'hygiène pour bébé, la quincaillerie, l'informatique et la papeterie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.