Confinement : comment se déroule la déclaration de revenus ?

La campagne des déclarations de revenus a commencé depuis dix jours dans l'Hexagone. Mais à Limoges (Haute-Vienne), les portes du centre des Finances publiques sont fermées au public au moins jusqu'au 11 mai à cause du confinement. Toutefois, les contribuables peuvent se renseigner par téléphone ou par courrier électronique et communiquer leurs revenus en ligne. Pour simplifier les échanges avec l'administration, ils peuvent désormais faire une déclaration automatique.



