Confinement : du local en un clic

Un drive 100% local qui rassemble les producteurs et les commerçants du coin. C'est la bonne idée de Sandrine Kerlidou, une mère de famille dans le Finistère. Elle a installé son local aux abords de la ville de Brest. Les commandes ont doublé dans son commerce qu'elle a lancé, il y a seulement deux mois.



La plateforme de Ty Drive possède 1 200 références alimentaires ou non. Certains articles proviennent des petits commerçants locaux qui ont dû fermer à cause de la crise sanitaire. Des professionnels désarmés face aux géants d'Internet. Sandrine Kerlidou a eu l'idée de créer ce drive local lors du premier confinement quand elle a vu une boutique près de chez elle mettre la clé sous la porte.



Prise de photos, gestion du site Internet, ... Tout est géré par Sandrine Kerlidou et son équipe. Ils se rémunèrent grâce à une commission sur chaque produit. Ils travaillent avec une cinquantaine d'entreprises, de producteurs, d'artisans et de commerçants itinérants. Un chiffre qui est encore en progression. Ils ont eu sept partenaires de plus le reconfinement.