Confinement : la chute vertigineuse des ventes de voitures

Depuis le reconfinement, un concessionnaire n'a le droit de livrer que les voitures déjà vendues. Interdiction en revanche de renseigner sur place de potentiels acheteurs. Effet immédiat, depuis deux semaines, les commandes ont ainsi chuté de 70%. "Pour tous les nouveaux clients qui ne connaissent pas la marque, c'est un peu compliqué quand même. Les gens ont besoin de sentir le véhicule, le découvrir et faire un essai avec", se désole William Beauvais, directeur de la concession Toyota à Chambourcy dans les Yvelines.



Même constat dans une autre concession. Le vendeur tente tout de même de séduire ses clients par visioconférence, mais difficile de conclure les ventes. À 200 euros la commission par véhicule vendu, Mathias Casadei, vendeur automobile à Massy dans l'Essonne, est inquiet pour son salaire. Une situation inacceptable pour son responsable, Frédéric Menjucq, président d'"Aero automobiles 91", d'autant plus que ses espaces de vente sont, selon lui, bien assez grands pour accueillir du public. "On peut nous demander 80m² par client, ça ne pose aucun souci dans une concession automobile. Rien ne justifie qu'on ne puisse pas exercer notre activité.



Derrière les concessions, les chaînes de production des constructeurs français tournent au ralenti. Les constructeurs réduisent déjà les cadences. Le groupe PSA a, par exemple, remercié plusieurs centaines d'intérimaires sur ces sites de Rennes et Sochaux. Pour le spécialiste automobile, Jean-Rémy Macchia, la situation n'est pas encore catastrophiques. Autre espoir, les ventes de voitures s'étaient envolés à la suite du premier confinement. Une période que les constructeurs espèrent vivre à nouveau dans quelques semaines.