Confinement : les fumeurs français ne peuvent plus s'approvisionner en Espagne

Avec le confinement, il est désormais impossible de passer en Espagne pour y acheter son tabac. Les frontières sont gardées par la police et la gendarmerie espagnole. De plus, la vente de cigarettes a été interdite dans la seule benta où les clients français venaient s'approvisionner en masse. Mais les circonstances n'ont pas découragé les plus motivés. Certains ont trouvé le moyen de contourner les barrages tandis que d'autres comptent beaucoup sur leurs amis qui travaillent en Espagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.