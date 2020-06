Conso : les Français se sont lâchés

En trois mois de confinement, une célèbre marque de pâte à tartiner a gagné un million de consommateurs en plus. Même succès pour les glaces, les ventes ont augmenté de 30%. Dans le secteur de l'électroménager, elles ont bondi de 45%. Pour les jouets, on a enregistré 22% de hausse. Pour les jeux en plein air, les ventes du mois de mai ont permis de rattraper la moitié des pertes financières liées au Covid-19.



