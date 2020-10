Consommation : la désunion des prix en Europe

C'est une bizarrerie qui concerne le prix de nombreux produits du quotidien. D'un pays européen à l'autre, celui de la lessive et des couches peut par exemple passer du simple au double. Sur les biens de consommation courant, l'Hexagone affiche des prix 5% plus cher que la moyenne des autres pays. Des différences qui sont souvent organisées par les marques elles-mêmes en fonction des pays dans lesquels elles se vendent.



