VIDEO - Consommer 100% français, une mission impossible ?

Depuis plusieurs années, le "made in France" reprend des couleurs et les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits provenant de nos régions. Néanmoins, est-il pour autant possible de consommer 100% français ? Une équipe de TF1 a tenté l’expérience le temps d’un dîner entre amis.

En ce qui concerne le repas, la tâche s’annonce relativement simple, 60% des aliments vendus dans nos magasins étant d’origine française. Ainsi, il est simple de concocter un repas tel qu’un poulet, élevé en France, accompagné d’oignons et de pommes de terre produites en France. Pour des légumes comme les poivrons, c’est en revanche plus difficile, la plupart étant importés d’Espagne ou des Pays-Bas. Même constat pour les olives, produites exclusivement à l’étranger. En revanche, aucune difficulté pour acheter du vin et du fromage français, deux des trésors hexagonaux.