Confinement : comment les Français ont changé leurs habitudes de consommation

En comparant les achats des Français sur une période allant du 16 mars au 12 avril, l'institut nous révèle que bon nombre de produits ne sont plus une priorité en cette période de crise sanitaire et de restrictions: les produits cosmétiques sont délaissés (-62%) de même que les laques ou les produits coiffants (-50%). Reste que les produits de coloration et de soins des jambes sont très sollicités (+88% et +70%) les Français et Françaises n'attendant pas la possible réouverture des salons dans les semaines qui viennent .

Si les Français délaissent les produits onéreux et d'hygiène, ils accordent a contrario un budget tout particulier à certains produits essentiels. Les ventes de farine ont explosé (+189%) de même que les levures et le sucre (+181%), les desserts à préparer (+79%) et les sirops sucrés (+76%), des chiffres révélateurs d'une passion (naissante pour certains et certaines?) pour la pâtisserie et autres préparations culinaires.

De même, alors que la date du déconfinement progressif était jusqu'alors inconnue - Emmanuel Macron s'étant exprimée sur celle-ci le 13 avril - les Français ont voulu se tourner vers des produits emballés et notamment surgelés, ces derniers ayant des dates limites de consommation beaucoup plus longues que les produits frais (+77% pour les viandes surgelés et +84% pour les poissons surgelés).

Reste qu'il faut aussi trouver de quoi s'occuper le temps de la levée du confinement. Et certains n'hésitent pas à repasser plus d'une fois l'aspirateur et les produits nettoyants pour rendre leur chez soi plus propre. Les ventes de gants de ménage ont explosé (+264%) tout comme la javel (+111%) et les savons de ménage (+78%).

Autre évolution de comportement à noter: notre façon de faire les courses. Les services de drive alimentaire des grandes surfaces connaissent un franc succès (+95% par rapport à avril 2019). Les petits commerces de proximité sont également davantage fréquentés (+19%). Enfin 58% des personnes interrogées par l'institut déclarent faire plus souvent que d'habitude leurs achats de première nécessité les jours de semaine en cette période de confinement.