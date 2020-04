Déconfinement : à quoi pourraient ressembler les restaurants ?

"C'est un vrai tetris", reconnaît un restaurateur parisien. En prévision d'une reprise respectueuse des règles sanitaires et de la distanciation sociale, il a réaménagé sa salle, espaçant les tables à un mètre les unes des autres. Autres précautions : menus jetables, mise à disposition de gel hydroalcoolique, pour des clients qui ne viendront plus sans réservation préalable. Un patron de bar prévoit lui d'offrir un masque à chaque client, pour qui les commandes ne se feront plus qu'au bar.

D'autres professionnels du milieu n'en sont pas là, et se battent pour ne pas faire faillite. Dans un entretien à l'AFP, Philippe Etchebest mardi 21 avril, le chef cuisinier bordelais vedette de TV, interpelle le gouvernement pour "maintenir en survie tous les établissements, de la crêperie aux 3 étoiles" qui ne pourront pas rouvrir avant l’été en raison des mesures de confinement, "cauchemar national" pour les restaurateurs.

Sa priorité: "que nos entreprises puissent hiberner pendant ce confinement", sans faire faillite, "car aujourd’hui la grande majorité des restaurants n’ont pas de trésorerie" après les "mouvements sociaux depuis un an et demi", dit le chef étoilé, qui milite pour que "l’Etat prenne très rapidement des dispositions pour que les assurances puissent trouver des fonds et aider les entreprises, et que les banques prennent leur part à l’effort".