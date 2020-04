"Courses contre la montre", une plateforme d'aide aux commerçants dans le Sud-Ouest

Pour tenter d'aider les commerçants, le journal Sud Ouest a lancé une plateforme marchande et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Baptisée "Course contre la montre", cette initiative leur permet de garder les liens avec la clientèle, tout en nourrissant l'espoir de retrouver une vie normale. On peut y trouver des produits de première nécessité et des bons d'achat pour des vêtements, des accessoires ou des soins de beauté, le tout à consommer après le confinement.



