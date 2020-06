Le coronavirus a-t-il liquidé le cash ?

Les achats en ligne se sont également envolés, ce qui a profité à certains. Payplug, une start up qui réalise des sites internet pour les petites entreprises et organise leurs paiements en ligne, a ainsi doublé son activité. "Ce qui aurait pu prendre dix ans a pris deux mois. On a vu beaucoup de commerçants, notamment ceux de proximité, qui du jour au lendemain se sont retrouvés par la force des choses à devoir vendre à distance, et donc se sont équipés pour ça", analyse Antoine Grimaud, le président-fondateur.

Pourtant, les bons vieux billets effectuent déjà leur retour. Après une baisse de 40% des retraits durant le confinement, ces derniers reviennent peu à peu à la normale. La Banque de France rappelle à ce propos que le risque de contagion est très faible et qu'aucun commerçant n'a le droit de refuser un paiement en liquide.