Crédit immobilier : attention danger

En 2019, on a produit 60 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers, soit deux fois plus que la moyenne européenne. Ce qui fait des Français les plus endettés devant les Allemands, les Japonais et même les Américains, selon l'OCDE. Face à cette situation, la Banque de France alerte les banquiers et leur demande de serrer la vis car il se peut que cette inflation de crédit produise une bulle immobilière. Que cela implique-t-il ?



Ce samedi 8 février 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle du danger que l'inflation de crédit immobilier pourrait représenter. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/02/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.