Crise du champagne : le prix des bouteilles va-t-il baisser ?

En Champagne, les vendanges ont commencé cette semaine, avec plusieurs semaines d'avance. Mais cette année, la récolte sera limitée pour ne pas produire trop de champagne. Et pour cause, les ventes se sont écroulées de 30% à cause de la pandémie et un milliard de bouteilles sont actuellement stockées dans les caves de Champagne. Comment sauver le secteur ? Les producteurs vont-ils vendre leur précieux vin moins cher ?

À Villevenard (Marne), les vendanges commencent dans quelques jours. Lysiane Moncourant se prépare à une belle récolte : "une grappe bien serrée, bien fermée". "Le mois de mars, les touristes commencent à arriver dans nos régions. Malheureusement, on n'a vu personne pendant deux mois. On n'a pas vendu une seule bouteille. On a eu la chance de bien travailler au mois de juillet, mais ça n'a pas rattrapé le manque", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les ventes de ses bouteilles ont en effet du mal à redécoller et la peur de se retrouver avec un stock trop important se fait sentir.

Pour éviter une surproduction, vignerons et maisons de champagne sont parvenus ce mardi 18 août, in extremis, à trouver un accord sur le rendement 2020 alors que les premiers coups de sécateurs sont en effet déjà donnés dans quelques parcelles du vignoble aubois : il a été fixé à 8.000 kg/ha, l'équivalent de 230 millions de bouteilles. Seules les grappes de meilleure qualité sont sélectionnées. En produisant moins, les vignerons pourraient écouler leurs stocks actuels sans brader les prix. "Mieux vaut en avoir un peu moins et garder un prix, parce que c'est un produit noble et de prestige. Il y a beaucoup de travail en amont", rappelle Lysiane. "8.000 kg, c'est une baisse de rendement important. Mais c'est la décision la plus juste et la plus adaptée qui permet aux vignerons de couvrir leurs sorties", souligne Maxime Toubard, président du Syndicat général des Vignerons (SGV).