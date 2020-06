Crise du Covid-19 et perte de pouvoir d'achat : quels Français ont été les plus touchés ?

La crise sanitaire semble s'éloigner, mais ses conséquences économiques se révèlent jour après jour. D'après le baromètre CSA/Cofidis qui vient de sortir, quatre Français sur dix se disent financièrement affaiblis par la situation dans le pays. Dans le détail, les commerçants et les artisans, les chômeurs, les ouvriers et les travailleurs à revenus modestes, sans possibilité de télétravailler, seraient les plus affectés. En clair, les plus fragiles ont été encore plus fragilisés par cette crise.

Ils ont en fait été pris en étau entre d'un côté, la baisse de leurs revenus liée au chômage partiel ou à l'arrêt d'une activité,

et de l'autre, la hausse de certaines dépenses, notamment d'alimentation pour pouvoir nourrir toute la famille matin, midi et soir, avec la fermeture des écoles. Résultat : le découvert bancaire des Français s'est creusé et il s'élève en moyenne à 375 euros. C'est 34 euros de plus qu'il y a un an.