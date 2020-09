De plus en plus d'automobilistes roulent sans assurance

Il est très facile d'acheter une fausse carte d'assurance avec son smartphone sur les réseaux sociaux pour 50 euros. C'est illégal et ça ne sert à rien. Mais face au tarif des assurances auto, 632 euros par an en moyenne, de plus en plus de Français sont tentés. Rouler sans assurance peut coûter cher. En cas d'accident, le conducteur non assuré devra rembourser l’intégralité des sommes versées à la victime, parfois durant toute sa vie.



Une conséquence méconnue selon Me Rémy Josseaume, avocat spécialisé en droit routier. Il estime que l'absence d'assurance est sanctionnée trop légèrement depuis un changement de loi il y a trois ans. "Auparavant, c'était traité comme un délit avec des peines extrêmement dissuasives et aujourd'hui c'est une simple amende forfaitaire de 500 euros, qui descend à 400 euros quand vous payez dans les 15 jours".



Mais les fraudeurs vont être plus facilement repérés, notamment par les flashs des radars automatiques. Depuis un an, le fichier des plaques d'immatriculation est relié à celui des assurances. Un test a lieu dans quarante départements. Interrogé par TF1, Yves Carra, porte-parole de l'Automobile club association, se dit "favorable à ce fichier croisé, parce que c'est une chance de pouvoir être averti si on a pris le risque de rouler sans assurance". Le test porte ses fruits. Près de 62 000 courriers ont été envoyés à des conducteurs non assurés pour qu'ils régularisent leur situation. Un tiers l'a fait.







Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.