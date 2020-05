Des clients encore discrets dans les commerces à Lyon

Les affaires reprennent à Lyon. Après 55 jours de confinement, les commerces ont rouvert leurs portes avec des consignes sanitaires strictes. Pour entrer dans les magasins, les clients doivent se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique et porter un masque. Dans certaines enseignes comme Décathlon, il n'est plus possible de tester le matériel. Le nombre d'entrée est réglementé. Cette reprise s'est faite en douceur chez les commerçants. Seules des files d'attente se sont formées devant certaines boutiques de mode en centre-ville.



