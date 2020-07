Les soldes d'été ont commencé trop tard. Ils étaient prévus le 24 juin, mais n'ont finalement été lancés que le 15 juillet dernier. Les petits commerçants ont souhaité faire de la marge et écouler leurs stocks avant de "vendre à perte". Cependant, il y a déjà eu beaucoup de ventes privées et d'offres promotionnelles, notamment sur Internet. Ce décalage n'est donc pas utile. D'autant plus qu'à cause du confinement, les Français ont un peu peur de consommer et privilégient surtout les achats en ligne. C'est un vrai problème pour les commerçants qui ont vu leur volume de ventes baissé.



Ce samedi 18 juillet 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des soldes d'été trop tardifs. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/07/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.