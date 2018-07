VIDÉO : Attention, certains sorbets contiennent plus d'air que de matière première

Les fabricants de glaces sont obligés d'ajouter de l'air pour améliorer la texture de leurs mets. Ainsi, de nombreux artisans incorporent entre 10 et 20% d'air dans leurs glaces à base de fruits pour un produit fini d'un volume d'un litre et d'un poids compris entre 800 et 900 grammes. Problème : certains autres fabricants ont tendance à forcer la dose et à inclure jusqu'à 55% d'air dans leurs sorbets. Pour un produit fini là aussi d'un volume d'un litre... mais pour un poids de seulement 450 à 500g. En gros, la moitié du produit ne représente rien, seulement de l'air... "Si on double la quantité d’air, ça va être rentable mais le client va sentir la différence de goût", souligne un artisan.