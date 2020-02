"Do it yourself" : si vous répariez vos objets vous-mêmes pour réaliser de (belles) économies ?

Passer un bon moment, économiser de l'argent et limiter le gaspillage. Le "Do it yourself" est triplement vertueux aux yeux de Français, selon une étude réalisée par l'observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations en collaboration avec Ipsos et publiée ce jeudi 6 février. Qu'il s'agisse de remettre soi-même en état des appareils cassés, de se fabriquer des objets ou de ne cuisiner qu'à partir de produits bruts, les personnes interrogées disent économiser 272 euros par an grâce à ces activités.

En ce qui concerne la réparation d'objets par ses propres moyens, près des deux tiers (63%) des sondés disent la pratiquer. Bricoler nécessite cependant quelques connaissances, un minimum d'outils et un mode d'emploi. Les tutoriels, ces vidéos explicatives gratuitement partagées en ligne, sont alors souvent utiles pour trouver une solution.