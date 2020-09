Dons : comment garantir le bon usage de l’argent ?

Les Français donnent en moyenne sept milliards et demi d’euros par an à des associations. Souvent, les donateurs expriment leurs souhaits et l’association ou l’ONG a l’obligation de respecter leurs choix. En ce qui concerne la transparence, les fondations ont l’obligation de publier leurs comptes chaque année. Pour les associations, cela dépend du montant global des dons. Pour le contrôle, elles émettent des reçus fiscaux qui permettent aux donateurs de bénéficier des réductions d’impôt. Le fisc peut donc les contrôler à tout instant. Pour celles qui récoltent le plus d’argent et pour les fondations, c’est la Cour des comptes qui est chargée de réaliser le contrôle. Il s’agit d’une règle qui a été mise en place après le scandale de l’ARC en 1991. L’Association pour la recherche sur le cancer avait alors détourné plusieurs centaines de millions de francs de dons.



