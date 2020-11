Économie : faut-il taxer les riches ?

L'étude de l'institut des politiques publiques sur l'impact de la crise sur les revenus des Français fait resurgir le débat sur la taxation des plus aisés. La crise a en effet accentué les inégalités. Ce sont les classes moyennes qui ont le plus été impactées. Les plus riches ont connu moins de pertes, car leurs revenus sont davantage liés aux secteurs les moins touchés. Leurs contrats sont moins précaires, et leurs postes se prêtent mieux au télétravail. Quelles propositions sont sur la table pour taxer les entreprises et les ménages les plus aisés ?