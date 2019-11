Ehpad : le prix médian pour une chambre individuelle passe à 2.000 euros par mois

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un organisme rattaché au ministère de la Santé, a publié cette semaine les dernières statistiques sur les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle estime désormais que le prix médian pour une chambre est de 2.000 euros par mois -la moitié des résidents paye moins, l'autre moitié paye plus.

Ce tarif médian de 2.000 euros correspond à une chambre individuelle de 20 m2 à Lille, avec WC et salle de bains privatifs et accès aux animations et espaces verts, le tout à 10 mn du centre-ville. Ce prix médian varie cependant énormément d'un département à l'autre. C'est en Haute-Saône que les Ehpad sont les moins chers : entre 1.611 euros et 1.976 euros. Et sans surprise, c'est à Paris que le résident devra débourser le plus : entre 2.820 et 4.669 euros, avec des pointes jusqu'à 6.900 euros !