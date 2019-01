Électricité : le tarif réglementé pourrait augmenter de 5,9% courant 2019

En réponse au mouvement social des Gilets jaunes, le Premier ministre Edouard Philippe s'était en effet engagé en décembre à geler cet hiver les tarifs non seulement de l'électricité mais aussi du gaz. Dans l'immédiat, la CRE doit présenter sa proposition définitive le 7 février, après avoir consulté les acteurs du secteur et les associations de consommateurs. Le gouvernement aura ensuite trois mois pour éventuellement s'opposer aux préconisations du régulateur. Ce qui ramène l'échéance au début du mois de mai. A noter que, généralement, la révision des tarifs régulés a lieu deux fois par an, en février et en août.





Selon Les Echos, pour contenir la hausse, l'exécutif pourrait par exemple "compenser la hausse des prix hors taxes par une baisse des taxes, telles que la contribution au service public de l'électricité (CSPE), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) notamment, qui représentent 37 % de la facture soit désormais près de 60 % du prix HT de l'électricité.