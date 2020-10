Emballages à moitié plein : quand les industriels vont font acheter... du vide

Avec son enquête intitulée "Plein de vide", Foodwatch a épinglé sept marques qui pratiquent cette astuce. Parmi elles, Lipton, donc les produits contiennent selon l'association 43% de vide, Léa Nature (58%), Sojasun (34%), Monoprix (35%), Barilla (60%), Carrefour (50%) et enfin Leclerc, qui emballe 68% de vide.

"Quand on met un emballage plus grand, à la fois, ça attire l’œil des clients et en même temps, on peut mettre beaucoup plus de mentions, de choses qui vont chercher à faire vendre. Aujourd'hui, les consommateurs disent, 'c'est pas ça, qui nous intéresse, nous ce qu'on veut, c'est de la transparence', donc réduisons les emballages", explique Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch. Pour l'association, "cette pratique est totalement à contre-courant des efforts environnementaux nécessaires, comme celui de réduire la quantité d’emballage et donc de déchets."