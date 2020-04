En supermarché, les formats familiaux plus chers que les autres depuis le confinement

Des consommateurs ont constaté que le prix de certains produits vendus en format familial est plus cher que pour un paquet simple depuis quelques temps. Selon une étude de l'association Foodwatch, cette pratique concerne toutes les enseignes de la grande distribution. Contactées, certaines souhaitent faire aucun commentaire. D'autres évoquent des anomalies et des incohérences informatiques qu'elles vont corriger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.