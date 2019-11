Enquête : que consomme réellement nos appareils électroménagers ?

La facture énergétique est une immense responsabilité pour chaque utilisateur d'appareils d'électroménagers. Depuis quelques années, un classement de A à D indique les petits et grands consommateurs d'énergie parmi ces appareils. Mais que valent vraiment ces mesures ? Dans quelles conditions ont-elles été déterminées ?



