Enquête sur le très juteux business des "tickets resto"

Cet été, nombreux sont les Français qui vont écouler leurs tickets restaurant accumulés pendant le confinement. C'est un système apprécié par des millions de salariés, mais qui est aussi un juteux marché que se partagent quatre grands groupes : Sodexo, Edenred, Natixis, Intertitres et Up. L'autorité de la concurrence a fini par y mettre son nez et les a condamnés à une amende de 414 millions d'euros pour avoir verrouillé le marché.



