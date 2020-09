Épargne record : que disent les chiffres ?

Les Français ont accumulé 107,5 milliards d'euros d'épargne supplémentaire entre mars et juillet. Mais il faut déduire de cette somme le crédit à la consommation et à l'habitat qui s'élève à 21,9 milliards. Déduction faite, les Français ont accumulé 85,6 milliards net en cinq mois. Cela représente en moyenne 2 950 euros par ménage. Mais qu'en est-il de l'épargne totale des ménages et des sociétés non financières ?



Ce vendredi 4 septembre 2020, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de l'épargne record réalisée par les Français pendant le confinement. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 04/09/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.