Épices, attention aux arnaques !

Même arnaque avec un poivre : dans sa composition, on y retrouve des petits cristaux blancs, qui s'avèrent être... Des grains de sable, qui rajoutent donc du poids au produit. Concrètement, dans ce cas bien précis, on nous vend donc du sable au prix du poivre (attention au craquage sous la dent !). Le curcuma analysé également ce jour-là se révèle être en réalité une plante médicinale, qui peut avoir des effets secondaires, et la "cannelle du Sri Lanka" est en réalité une cannelle qui vient de Chine, à la qualité médiocre, et donc évidemment beaucoup moins chère.





Pour la répression des fraudes, cette multiplication des arnaques s'explique facilement : "Les épices sont un secteur où il y a des tensions sur les prix, les prix ont augmenté de 45% en 10 ans et donc cela induit un risque de fraude", nous explique Loïc Tanguy, directeur de cabinet.





Mais attention, ce genre de tromperie représente un délit pénal, passible de 2 ans de prison et 300.000 euros d'amende. De votre côté, lisez bien les étiquettes (même si cela ne suffit pas toujours) et essayez de trouver des marques où des distributeurs qui garantissent bien la traçabilité et les conditions de production de vos épices.