VIDÉO - EuroMillions : vous espérez gagner le jackpot de 176 millions d'euros ce soir ? Voici les numéros les plus tirés

Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour devenir le 103e gagnant tricolore du jackpot (5 numéros + 2 étoiles) ? Sans perdre de vue que le hasard ne se contrôle pas, il n'empêche que certains numéros sortent plus fréquemment que d'autres. LCI scruté le tableau des statistiques tenues sur les derniers mois par la Française des Jeux (FDJ) elle-même. Il en ressort que, dans l'ordre, les boules les plus tirées depuis cet été sont :





- Le 4 (sorti onze fois)

- Le 31 et le 43 (tous les deux sortis dix fois)

- Le 1, le 3, le 15, le 42, le 45 (tous sortis neuf fois).





Quant aux deux étoiles complémentaires, le 3 et le 12 sont sortis le plus souvent (seize fois chacun).





A l'inverse, les numéros les moins tirés sont le 47 (sorti deux fois seulement), le 22 (sorti trois fois) et les 10, 20, 24, 33 et 35 (tous sortis quatre fois). Les étoiles complémentaires tirées le plus rarement sont pour leur part le 5 et le 7 (respectivement quatre fois et six fois). N'oubliez pas enfin, qu'en théorie, vous n'avez qu'une chance sur 140 millions de remporter le jackpot... mais qui sait.