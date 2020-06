Explosion de la dette publique : qui va payer ?

Pour sauver l’économie, l’Etat a dû s’endetter massivement. La dette française est passée de 100 à 120% du PIB. Cela représente désormais 39 000 euros par Français. Il s’agit d’une dette indispensable mais qu’il faudra bien rembourser. Sans hausse d’impôts et sans inflation, la France compte sur la Banque centrale européenne. En cause, cette institution financière rachète massivement la dette française avec des taux d’intérêt très bas. Mais pour certains économistes, il est difficile d’échapper dans quelques années à des hausses d’impôts ou des baisses de dépenses publiques pour réduire le déficit, à moins que la croissance française ne reparte fortement à la hausse de manière rapide et durable.



