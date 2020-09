"Faire venir le client pour 1 produit et lui en vendre 10" : les secrets du hard discount pour vendre à bas prix

Produits du quotidien, de l’hygiène à l’alimentaire, textile... il y en a pour tous les goûts. "Les enseignes de discount ont repris la règle historique du commerce : faire venir le client pour 1 produit et lui en vendre 10", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation qui tient le site internet Le Web Grande Conso . Il faut dire que certaines d'entre elles sont devenues des reines du coup de com, comme en témoigne l'affluence qu'avait suscité l'an dernier la vente d'un robot cuiseur à un prix défiant toute concurrence par l'un des principaux acteurs du secteur.

Le premier atout qui fait craquer le consommateur est évidemment la perspective de faire des économies. Le secret des enseignes hard discount pour proposer des prix imbattables - sans toujours s'embêter avec la présentation, les produits pouvant rester entreposés sur des palettes et dans leur carton - réside dans les invendus, comme l'explique à TF1 Fatiha Zaoui, directrice réseau de la petite enseigne française KLO, prenant en exemple des dosettes de café. "Un fournisseur a un surplus de stock, il souhaite s'en débarrasser, nous on l'achète à moindre coût et ça nous permet de le proposer 1 euro moins cher que sur le marché", détaille-t-elle.

Mieux vaut ne pas faire attention à son bilan carbone lorsque l'on fait ses courses dans ces enseignes, car pour obtenir le prix le plus bas, certaines importent largement depuis l'Asie. Mais même le hard discount proposé désormais du bio et des produits locaux.

Le hard discount a vu le jour en 1941, avec l'enseigne allemande Aldi, abréviation de ALbrecht DIscount. Les enseignes du hard discount ont connu une forte croissance en France depuis les années 90 et jusque dans les années 2000. Les magasins proposent désormais des produits de marque, devenant de sérieux concurrents pour les supermarchés et hypermarchés traditionnels. On en retrouve de plus en plus dans les zones rurales, en plus des zones urbaines.