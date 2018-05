VIDÉO - La recette pour faire votre gommage pour le corps maison

Du polyéthylène, des agents filmogènes.. Si vous êtes sensible à la diminution des produits chimiques dans votre vie de tous les jours, cet article est fait pour vous. Après vous avoir proposé le gel antibactérien pour les mains ou encore le déodorant naturel, LCI vous propose cette semaine une recette très simple pour réaliser un gommage pour le corps en à peine 5 minutes. Et en plus, vous allez faire des économies. Selon nos calculs, il vous en coûtera moins d'un euro pour un gommage approchant les 7 euros en magasin et que vous pourrez reproduire pendant près d'un an. Ça vaut bien le coup d'essayer !