Fermeture des rayons de produits "non essentiels" : le casse-tête des supermarchés

Depuis ce week-end, les rayons livre des supermarchés sont recouverts de film plastique ou barrés à l'entrée. Ils sont interdits d'accès, parce que les livres sont considérés comme des articles "non essentiels". Et à partir de mardi 3 novembre, d'autres rayons seront concernés dans les grandes surfaces. La liste officielle ne sera connue que mardi matin, mais le gouvernement a annoncé ce lundi soir une tolérance jusqu'à mercredi pour la vente de ces articles.



A priori, les vêtements devraient également être interdits à la vente. Tous les rayons dédiés aux textiles devraient être fermés. Même chose pour l'électroménager et pour les fleurs. En revanche, selon nos informations, les articles pour bébé et les produits d'hygiène continueront à être vendus. Pour la Fédération du commerce et de la distribution, ces mesures n'auront aucun effet pour les petits commerçants. À ce stade, il semble que les produits considérés comme essentiels soient l'alimentation, les boissons, la quincaillerie, la papeterie, l'informatique et la presse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.