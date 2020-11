Fermeture des rayons "non-essentiels" : des supermarchés ont déjà trouvé la parade

Afin de limiter la casse et la perte de chiffre d'affaires, les responsables ont en effet fait installer à la hâte des comptoirs "retrait et commande" faits maison. "Le client nous indique le produit qu’il recherche, et s’il est disponible en rayon on lui remet au bout d’une heure à l’espace dédié au retrait des commandes en ligne", explique Sébastien Leclercq, responsable commercial des rayons non-alimentaires de cet hypermarché. L'objectif est d'écouler les produits invendus, car il est impossible de vider tous ses rayons et de stocker autant de marchandises, justifie la direction.

Les supermarchés ont-ils le droit de mettre en place un tel ystème de "click and go" ou "click and collect" (retrait en magasin) ? Le gouvernement a consenti une tolérance jusqu'à ce mercredi soir pour laisser aux grandes surfaces le temps de réorganiser leurs rayonnages. Passé ce délai, et pour la durée du confinement (avec un point d'étape le 12 novembre prochain), ils ne pourront vendre qu'une catégorie limitée de produits, l'alimentaire, bien sûr, mais aussi les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou la quincaillerie, les "produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture. Cependant, comme l'ensemble des acteurs peut vendre en livraison ou en "click and collect", rien n'est interdit à la vente en ligne.