Engouement pour les fleurs françaises, effet de mode ou tendance de fond ?

Vous demanderez-vous d'où viennent les fleurs que vous offrirez (peut-être) pour la fête des mères ? Depuis la fin du confinement, les consommateurs semblent s'intéresser à l'origine des fleurs qu'ils achètent aussi bien pour soutenir la filière que dans un souci de préservation de la planète. "Comme cela, on sait qu'elle n'ont pas fait quatre fois le tour de la planète", explique une cliente chez un fleuriste parisien.

"La tendance est nette depuis de le déconfinement", renchérit Julien Rabot, fleuriste à Paris. "Je propose 30% de fleurs produites en France dans ma boutique et la demande est là ", poursuit-il (voir le reportage ci-dessus). A terme, il souhaiterait monter à 50% de fleurs françaises et pourquoi pas 100%. "Ce serait génial mais ce n'est pas réalisable pour le moment", estime Julien Rabot. Pas réalisable pour deux raisons. La production de fleurs a été divisée par deux en 10 ans et les fleurs françaises sont en moyenne 30% plus chères que leurs concurrentes étrangères.