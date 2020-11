Fêtes de fin d'année : les sapins de Noël en vente dès vendredi !

À Montsauche-les-Settons (Nièvre), Jean-Christophe Bonoron a appris la nouvelle ce mardi matin. Confinement ou non, il pourra bien livrer ses arbres de Noël. Et même s'il faut redoubler d'efforts, c'est avant tout un soulagement pour ce producteur de sapin. Il espère pouvoir servir tout le monde en temps et en heure. Beaucoup de commerçants espèrent être livrés avant vendredi 20 novembre, date à laquelle ils pourront les mettre en vente. Et les clients sont impatients.



Un décret sera bientôt publié pour préciser les conditions de vente des arbres de Noël. Celle-ci sera autorisée en extérieur seulement. Pour Carole Lelant, fleuriste dijonnaise, ce n'est pas un problème. Par ailleurs, le choix du sapin est tout un symbole. Chez les fleuristes en jardinerie ou en grande surface, il sera possible aux Français de se déplacer pour en trouver. Le déroulement des fêtes de fin d'année reste encore incertain, mais l'achat désormais autorisé d'un sapin redonne un peu d'espoir.