VIDÉO - Fin des soldes d'été : que vont devenir les invendus ?

Cette année, le bilan des soldes d'été est plus que mitigé. Les bonnes affaires sont deux fois moins rentables qu'en 2019 pour certains commerçants, de la marchandise leur reste sur les bras et se pose alors la question de savoir ce que vont devenir ces invendus.

Prenons l'exemple d'une petite robe à 89 euros. Passée sous la coupe des soldes, elle n'en coûte plus que la moitié. Tentant non ? Mais pour une robe vendue en soldes, combien resteront sur le présentoir ? Interrogé par TF1, Philippe Gerbi, de la Boutique Leho dans le 1er arrondissement de Paris, nous explique qu'il va tout simplement devoir renoncer à ses marges. "On organisera, au fond du magasin, une partie braderie avec des prix très bas pour écouler cette marchandise qui n'est pas partie. Mais, malheureusement cela ne rapporte pas", affirme-t-il.

Dans le 6e arrondissement de la capitale, Christine Walocq, responsable du magasin Pom d'Api, a plus de chances : son stock va repartir dans le magasin d'usine de la marque, à Chambreton, en Vendée, à côté du siège social. "Tout sera revendu", souligne-t-elle. Si elle n'aura donc pas de pertes liées aux invendus, sa saison est tout de même gâchée par la pandémie et le report des soldes qui ont démarré trois semaines plus tard que d'habitude. "Il n'y a pas eu cette folie, les gens n'étaient pas au rendez-vous du tout, parce que c'était décalé et Paris s'est vidé très vite", analyse la commerçante.