VIDÉO - Financement participatif : le "crowdfunding" immobilier, lui, ne connaît pas la crise

Sous le regard des caméras de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article), dans les locaux de la société d'investissements Raizers, on peut constater que moins de quinze minutes peuvent suffire à réunir ainsi un millions d'euros. "Nous avons démocratisé un produit d'investissement auparavant réservé à des investisseurs experts ou institutionnels", formule Grégoire Linder, co-fondateur de cette plateforme de crowdinvesting. Concrètement, on parle de prêts à taux élevé : 10%, remboursables en seulement 24 mois pour le promoteur qui reçoit cet argent.

C'est, du reste, l'un des rares secteurs que la crise sanitaire et économique aura épargné : la pierre est en effet restée, jusqu'à ces dernières semaines, une valeur refuge pour les investisseurs. Les prix ont même continué à augmenter, à hauteur de 5,1% en un an. Dans ce sillage, le crowdfunding a attiré toujours plus d'adeptes sur la trentaine de plateformes dédiées qui réunissent des PME, mais surtout de nombreux particuliers, afin de réunir des fonds visant à lancer des constructions.

Jean-Noël est l'un des particuliers qui investissent de cette manière dans l'immobilier. Il a participé à 20 projets de construction. A chaque fois, il mise entre 1.000 et 3.000 euros. Et au bout de deux ans, il récupère la somme, plus les intérêts. Un placement qui lui convient parfaitement : "Pour l'instant, ça reste sûr. Après, ce n'est jamais garanti à 100%. C'est comme pour les assurances-vie ou n'importe quel placement en fait, il y a toujours des plafonds et des limites. Mais 8% sur les placements à court ou long terme, c'est vraiment très bien, en ce moment."

Ce qui séduit, principalement, c'est que ce système s'avère dix fois plus rentable que les placements bancaires classiques. Mais il n'y a pas que le rendement qui attire les investisseurs. A titre d'exemple, Adam Cellier, jeune médecin, se montre sensible aux projets immobiliers respectueux de l'environnement. En l'occurrence, le financement participatif rejoint ses convictions. "Je suis contre la bourse, je suis contre la finance, affirme-t-il. Là, ces placements, ce sont des murs, qui souvent existent déjà, qui sont concrets. Ça m'intéresse plus que le prix du baril je ne sais où, que je ne comprends pas."