Hausse des tarifs réglementés : comment bien choisir son fournisseur d'électricité ?

"On fait des économies de l'ordre de 10 euros par mois, ce qui fait quand même 120 euros par an", affirme Clémence Querard, passée chez l'un de ces fournisseurs il y a trois ans. Pourquoi, si cela est si simple, les Français restent-ils alors très majoritairement chez EDF ? Question de confiance, de notoriété et de fidélité, répondent les clients interrogés par TF1 dans la vidéo ci-dessus. De méfiance, aussi. "Les offres alternatives, ça paraît intéressant sur le moment mais en fin de compte, arrivé à la fin des deux premières années, c'est d'un coup, le récap'", nous glisse ainsi une Parisienne.

Attention, enfin, aux pièges. Car c'est l'abonnement choisi, et plus particulièrement les clauses incluses dans votre contrat, qui détermineront dans quelle mesure le montant de votre facture variera ou non. Charge à vous de les lire attentivement. "Il faut vous renseigner sur le fournisseur, et ensuite regarder le détail des offres, en considérant que la moins chère ne l'est peut-être pas. Est-ce que c'est un prix fixe ? Sinon, quelle est l'évolution ? S'il est indexé, il risque de bouger régulièrement", pose Fanny Guibert, journaliste chez 60 millions de consommateurs. Sachez, pour finir, qu'une résiliation reste facile, rapide et gratuite, chez tous les opérateurs, qui se sont d'ailleurs tous engagés à ne jamais couper l'électricité d'un client en migration.