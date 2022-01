Retirer de l’argent dans une autre banque vous coûtera plus cher cette année

Dans de nombreuses communes, comme celle où se rend TF1 dans la vidéo du 20H ci-dessus, il n'y pas d'autre choix que de retirer de l'argent dans l'unique distributeur disponible. Mais retirer dans une autre banque que la vôtre est un geste qui va coûter plus cher cette année, selon une étude de Panorabanques publiée mardi.

D'après les calculs du comparateur bancaire, si vous le faites quatre fois par mois, cela vous coûtera en moyenne non plus 8,60 euros par an, mais 12 euros par an. C'est 39% de plus que l'année dernière. Une mauvaise nouvelle pour de nombreux clients. "Ce n'est pas normal. Les banques en prennent de plus en plus, chaque fois ça augmente", peste un homme auprès de TF1.