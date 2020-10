Fraudes bancaires : les clients de moins en moins remboursés

La carte de crédit, mais surtout les données bancaires font l'objet de nombreux détournements. Cette année 2020, 580 millions d'euros ont été dérobés. Un Français sur vingt a déjà été piraté. C'est le cas d'un retraité rencontré par nos journalistes. Victime d'un escroc en ligne, il s'est fait voler en tout 3 600 euros. Une somme que sa banque refuse de lui rembourser. Elle se repose sur les arguments de la Fédération bancaire française selon qui "les opérations non autorisées resteront à la charge de la victime si elle a fait preuve de négligence".



Ce retraité n'est pas un cas isolé. Pour rappel, près de 1,3 million de Français sont victimes des fraudes bancaires chaque année. Et sur un panel de 1 600 concernés, un tiers n'ont pas obtenu de remboursement. Pour les associations de consommateurs, le système de sécurisation des banques n'est pas assez fiable. Pourtant, depuis un an, elles doivent proposer une authentification forte avec un mot de passe confirmé par SMS. Depuis le 1er octobre, cette double authentification est seulement disponible pour les transactions de plus de deux mille euros.



